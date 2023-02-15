В Госдуме назвали неэффективной идею создания накопительных счетов для детей в России

В России нет необходимости вводить программу накопления капитала для детей, система материнского капитала для страны более эффективна. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает Lenta.ru.

По ее словам, в таком случае ребенок сможет воспользоваться средствами после 18 лет, за это время деньги могут обесцениться по разным причинам.