В Госдуме назвали неэффективной идею создания накопительных счетов для детей в России
В России нет необходимости вводить программу накопления капитала для детей, система материнского капитала для страны более эффективна. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает Lenta.ru.
По ее словам, в таком случае ребенок сможет воспользоваться средствами после 18 лет, за это время деньги могут обесцениться по разным причинам.
Она отметила, что лучше деньги получать сейчас, а не через несколько лет.
Днем ранее стало известно, что Казахстан планирует внедрить программу накопления капитала для детей – при рождении ребенку будет создаваться специальный счет.
Ранее в Госдуме предложили ввести «прогрессивную шкалу» маткапитала, пишет НСН.
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