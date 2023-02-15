В Госдуме назвали неэффективной идею создания накопительных счетов для детей в России

В России нет необходимости вводить программу накопления капитала для детей, система материнского капитала для страны более эффективна. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает Lenta.ru.

По ее словам, в таком случае ребенок сможет воспользоваться средствами после 18 лет, за это время деньги могут обесцениться по разным причинам.

«Дурной пример!»: Останина призвала лишать маткапитала родивших за рубежом

Она отметила, что лучше деньги получать сейчас, а не через несколько лет.

Днем ранее стало известно, что Казахстан планирует внедрить программу накопления капитала для детей – при рождении ребенку будет создаваться специальный счет.

Ранее в Госдуме предложили ввести «прогрессивную шкалу» маткапитала, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДетиСемьяМатеринский КапиталГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры