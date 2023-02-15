«Дурной пример!»: Останина призвала лишать маткапитала родивших за рубежом

Россиянок, которые отправляются рожать за рубеж, нужно лишить материнского капитала и направить его на повышение рождаемости в стране, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что в прошлом году свыше 25 тысяч россиянок выезжали в страны Запада и Южной Америки, чтобы родить там детей для получения гражданства, при этом они претендуют на получение материнского капитала и другие социальные выплаты в РФ. Он запустил опрос в своем Telegram-канале с призывом оценить такой поступок женщин. Останина отметила, что необходимо предоставить женщинам в России комфортные условия, чтобы избежать всплеска «туризма по рождению детей».

«Любое наказание людей останавливает, этот маткапитал можно направить на рождение четвертого, пятого детей в нашей стране. Я думаю, что это правильно будет. Родили там - и оставайтесь там, это же их выбор. Этот дурной пример показала так называемая элитка, которая уезжает за границу, рожает там детей, получает второе гражданство, а сюда приезжает зарабатывать деньги. Начинать надо не с того, чтобы запрещать что-то этим женщинам, а менять вообще всю внутреннюю политику, не восхвалять людей, которые эту позицию сформировали – Кристина Орбакайте, все эти певички, которые мелькают на экранах», - рассказала она.

При этом собеседница НСН отметила, что власти должны задаться вопросом, почему Россия перестала быть благополучной для женщин страной с точки зрения рождения детей.