«Дурной пример!»: Останина призвала лишать маткапитала родивших за рубежом
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила НСН, что эту традицию сформировали «певички» из элиты, властям стоит задуматься, почему так происходит.
Россиянок, которые отправляются рожать за рубеж, нужно лишить материнского капитала и направить его на повышение рождаемости в стране, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с НСН.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что в прошлом году свыше 25 тысяч россиянок выезжали в страны Запада и Южной Америки, чтобы родить там детей для получения гражданства, при этом они претендуют на получение материнского капитала и другие социальные выплаты в РФ. Он запустил опрос в своем Telegram-канале с призывом оценить такой поступок женщин. Останина отметила, что необходимо предоставить женщинам в России комфортные условия, чтобы избежать всплеска «туризма по рождению детей».
«Любое наказание людей останавливает, этот маткапитал можно направить на рождение четвертого, пятого детей в нашей стране. Я думаю, что это правильно будет. Родили там - и оставайтесь там, это же их выбор. Этот дурной пример показала так называемая элитка, которая уезжает за границу, рожает там детей, получает второе гражданство, а сюда приезжает зарабатывать деньги. Начинать надо не с того, чтобы запрещать что-то этим женщинам, а менять вообще всю внутреннюю политику, не восхвалять людей, которые эту позицию сформировали – Кристина Орбакайте, все эти певички, которые мелькают на экранах», - рассказала она.
При этом собеседница НСН отметила, что власти должны задаться вопросом, почему Россия перестала быть благополучной для женщин страной с точки зрения рождения детей.
«Конечно, мне очень больно, но я отношусь к этому с понимаем, мы не все сделали, чтобы нашим женщинам было здесь комфортно. Примеры сама власть должна показывать. Когда у них дети живут и тусуются там, что тогда спрашивать с женщин. Это показатель того, что у нас не все благополучно с точки зрения заботы о женщине. Был период, когда «туризм по рождению детей» очень был развит со стороны стран СНГ, к нам приезжали из Туркмении, из Таджикистана. Давайте задумаемся, почему мы перестали быть такой страной, которая благополучна для женщин», - призвала депутат.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что родивших за рубежом россиянок нужно лишить социальных программ в России. Он привел в пример уехавших рожать в Аргентину, которые хотят «халявным образом обеспечить себе двойное гражданство», и предложил продумать возможность ввести какие-то ограничения, сообщает «Говорит Москва».
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