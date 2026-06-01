ВЦИОМ: Уровень безработицы в России уменьшился до рекордных значений
Уровень безработицы в России в марте 2026 года сохранил минимальные значения за почти 35 лет. Об этом со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ообщает RT.
Отмечается, что уровень безработицы в России достиг 2,2%. По данным центра, об отсутствии знакомых, потерявших работу в последний месяц, рассказали 76% опрошенных.
«На фоне европейских стран Россия стала лидером по низкому уровню безработицы, опережая также США и Китай», - говорится в сообщении.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что лучшим способом справиться с безработицей, которая возникнет из-за вытеснения человека с рынка труда искусственным интеллектом, является раздача властями США денег населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
