В Госдуме рассказали, каким таксистам проще работать

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Новый закон о такси: Госдума уберёт с дорог гастарбайтеров и нелегалов».

В последний день весенней сессии Государственной Думы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Кроме того, в каждом автомобиле должно быть установлено устройство, совмещающее в себе функции тахографа, навигатора и онлайн-кассы.

Член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Александр Старовойтов во время пресс-конференции НСН задал вопрос о процессе регулирования этого рынка услуг. Он рассказал, что в нынешних условиях государство не в состояниях обеспечить более выгодные условия работы для легальных таксистов.

«Когда проводятся проверки контрольно-надзорных органов, в первую очередь, проверки касаются легальных таксистов. Машина в понятной для всех цветовой гамме, с шашечками. Все видят, что ты таксист, приходят к тебе, проверяют тебе и выносят достаточно жесткие постановления за нарушения. А рядом стоят нелегалы, которые не соответствуют цветовой гамме, но работают точно так же, как и легальные таксисты, но к ним не подходят и не проверяют.

Водители говорят, зачем нам играть в эти азартные игры, когда нам проще снять все эти атрибуты и продолжать работать с агрегаторами, получая все эти заказы, как основная масса водителей. Государство не создало эти условия, в которых легальному таксисту работать выгодно и проще. Именно к нелегалам нужно применять какую-то серьезную ответственность», - рассказал он.

