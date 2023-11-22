В Госдуме назвали блокировку YouTube сложно реализуемой

По его словам, блокировку YouTube сложно реализовать технически. Об этом парламентарий рассказал в ходе панельной дискуссии в рамках форума «Диалог о фейках».

Законодатель отметил, что те, кто призывает к немедленной блокировке видеохостинга, «просто не понимают, о чем говорят».

«Я бы с удовольствием сам был бы в первых рядах и кричал бы на эту тему, но сегодня это технологически очень сложно реализуемо», - сказал он.

Ранее в беседе с «Парламентской газетой» Горелкин высказал мнение, что YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года. Он указал на необходимость создавать альтернативные отечественные площадки, передает «Радиоточка НСН».

