«Грызутся за крохи»: Депутаты отложили блокировку YouTube на пять лет в поисках аналога

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Парламентской газетой» вновь поднял волнующий всех вопрос о возможной блокировке видеохостинга YouTube.

По его словам, России необходимо для начала сформировать альтернативы YouTube, а для развития полноценного конкурента сервиса потребуется не менее пяти лет.

Его слова журналисты с радостью расценили, как обещание не блокировать сервис до 2028 года, хоть напрямую депутат об этом и не сказал.

Он отметил, что конкурентом иностранного видеохостинга мог стать RuTube, однако сервис начали развивать по другой модели, «и он проиграл». Горелкин указал, что YouTube встроился в рунет технологически и идеологически, выиграл по качеству и стал для многих «фактически вторым телевизором».

«Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен "выстрелить": RuTube и VK-видео. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды, и, может быть, что-то у них теперь получится», — подчеркнул депутат.