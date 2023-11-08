«Грызутся за крохи»: Депутаты отложили блокировку YouTube на пять лет в поисках аналога
Локальный Rutube и пафосный «VK Видео» пока не могут заменить YouTube, уверены депутаты, на это потребуется не менее пяти лет. Специалисты же дают более пессимистичные прогнозы.
Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Парламентской газетой» вновь поднял волнующий всех вопрос о возможной блокировке видеохостинга YouTube.
По его словам, России необходимо для начала сформировать альтернативы YouTube, а для развития полноценного конкурента сервиса потребуется не менее пяти лет.
Его слова журналисты с радостью расценили, как обещание не блокировать сервис до 2028 года, хоть напрямую депутат об этом и не сказал.
Он отметил, что конкурентом иностранного видеохостинга мог стать RuTube, однако сервис начали развивать по другой модели, «и он проиграл». Горелкин указал, что YouTube встроился в рунет технологически и идеологически, выиграл по качеству и стал для многих «фактически вторым телевизором».
«Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен "выстрелить": RuTube и VK-видео. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды, и, может быть, что-то у них теперь получится», — подчеркнул депутат.
А по вопросу блокировки YouTube Горелкин добавил, что это все-таки в полномочиях Роскомнадзора, а не депутатов.
При этом в сентябре Горелкин написал в своем Telegram-канале, что у российских контент-мейкеров на YouTube нет будущего.
С ним согласился депутат Госдумы Александр Хинштейн, который рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день российские аналоги не могут заменить YouTube, но выразил уверенность, что со временем такие видеохостинги появятся.
В отрасли же более скептически смотрят на возможные отечественные альтернативы. Так, приложение «VK Видео», с пафосом представленное в России, дублирует Rutube и не сможет стать альтернативой YouTube в ближайшие 5-10 лет, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Любая альтернатива YouTube обречена. Будь это VK, Rutube или кто-то другой, альтернативой они никогда не станут и будут догоняющими. Надо создавать новые форматы, инвестировать в контент, это дорого и долго, это путь в 5-10 лет, не быстрее. Здесь не играет роли, сколько у вас железа, компьютеров или CDN-систем, играет роль контент, а с ним наблюдаются проблемы», - сказал Муртазин.
Муртазин также назвал «VK Видео» и Rutube конкурентами, которые грызутся за «крохи с YouTube».
«Технически принципиальной разницы нет. Это одинаковые решения, отличаются софт, интерфейс, модели монетизации, но в целом одно и то же. Они борются и грызутся между собой за крохи аудитории, которые остались от YouTube. Сегодня контент стоит больших денег, им надо научиться массово привлекать этот контент, а сделать это за счет одних только компьютеров непросто», - заключил собеседник НСН.
С ним согласился, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко, который в беседе с НСН прошелся по перспективам Rutube. По его словам, у видеохостинга Rutube мало шансов выиграть борьбу за пользователей даже в случае блокировки YouTube в России.
«Надо понимать, что Rutube – это локальный игрок. Если бы за YouTube не стоял Google, не было бы такого трафика. Покупать рекламу, покупать продвижение безумно дорого. Rutube играет в одиночку, хотя у «Газпром-медиа» и есть ресурсы. Непонятно, как это будет происходить», - отметил он.
При этом более оптимистично Клименко взглянул на сервис от «VK».
«Я не вижу, как Rutube в обозримые сроки смог бы это реализовать, а у нас есть «ВКонтакте», который ведет крайне агрессивную политику по развитию видео, стримов, игр, тащит блогеров. Намеков на блокировку YouTube бесконечное количество каждый день. Я не думаю, что Rutube будет выгодоприобретателем в случае ухода YouTube. Сигналом по закрытию YouTube скорее является именно расширение «ВКонтакте». Следить нужно за ним, а не за Rutube», - объяснил он.
Также собеседник НСН подчеркнул, что вопрос блокировки YouTube с технической точки зрения решается очень быстро и просто.
«Технически повторить китайскую блокировку – вопрос воли. Например, на блокировку YouTube нужно две минуты. Техническая проблема – не та, которая была 3-5 лет назад. Сейчас проблема более политическая», - разъяснил он.
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