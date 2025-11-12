В Госдуме напавших на машину с ребенком мигрантов предложили подвергнуть позору
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выступил с жёстким предложением в отношении мигрантов, напавших на автомобиль с ребёнком в Москве, сообщает «Взгляд».
Депутат заявил, что иностранцев следует обречь на пожизненный позор. Парламентарий настаивает на максимально суровом наказании: 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующей депортацией из России. По мнению Милонова, поступок нападавших вызвал общенациональное возмущение: «Вся страна потрясена этим гнусным поступком, попыткой перенести свои варварские обычаи в наше цивилизованное общество. Необходимо, чтобы этот акт возмущения стал для преступников клеймом на всю жизнь», - вказал он.
10 ноября группа мужчин вышла на проезжую часть, заблокировала движение другого автомобиля и принялась по нему бить. Причиной конфликта стало предположение мигрантов о том, что водитель совершил опасный манёвр при перестроении.
Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых, все они - 1999 года рождения.
Ранее появилось видео сидящего с телефоном мигранта при исполнении гимна России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
