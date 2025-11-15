СМИ: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple
Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук может уйти со своего поста в 2026 году, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
По сведениям газеты, вероятнее всего, Кука сменит на посту старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус.
О начале масштабного процесса смены руководства в Apple в октябре уже сообщало агентство Bloomberg. Оно также называло Тернуса одним из преемников Кука.
Отмечается, что Кук руководил корпорацией Apple более 14 лет. Financial Times уточняет, что смена руководства планировалась давно и что она не связана с показателями работы Apple. Сообщается также, что смены руководства корпорации вряд ли стоит ждать до конца января.
Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов)заявил, что пока нет никаких предпосылок к тому, что Кук уходит на пенсию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple
- Российские войска атаковали военный аэродром ВСУ
- Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством
- В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
- Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
- СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
- Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
- СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров
- Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru