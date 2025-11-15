СМИ: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple

По сведениям газеты, вероятнее всего, Кука сменит на посту старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус.

О начале масштабного процесса смены руководства в Apple в октябре уже сообщало агентство Bloomberg. Оно также называло Тернуса одним из преемников Кука.

Отмечается, что Кук руководил корпорацией Apple более 14 лет. Financial Times уточняет, что смена руководства планировалась давно и что она не связана с показателями работы Apple. Сообщается также, что смены руководства корпорации вряд ли стоит ждать до конца января.

Ранее блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов)заявил, что пока нет никаких предпосылок к тому, что Кук уходит на пенсию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

