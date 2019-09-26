В Госдуме разрешили эксперимент с «теплыми» дорогами

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах. Специалисты РосдорНИИ предложили использовать так называемые теплые дороги из электропроводящего бетона. По их утверждению, на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в эфире НСН не выразил восторга по поводу инновационного предложения, однако отметил пользу научных решений для борьбы с сугробами.