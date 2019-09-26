В Госдуме разрешили эксперимент с «теплыми» дорогами
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству в эфире НСН прокомментировал предложение научных сотрудников по борьбе с сугробами на дорогах.
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах. Специалисты РосдорНИИ предложили использовать так называемые теплые дороги из электропроводящего бетона. По их утверждению, на такой поверхности снег и лед будут таять быстрее, соответственно, не будут образовываться огромные сугробы.
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев в эфире НСН не выразил восторга по поводу инновационного предложения, однако отметил пользу научных решений для борьбы с сугробами.
«У нас бетонных дорог в России нет, их надо строить. Так что это надо у РосдорНИИ спрашивать. У нас наука много предлагает, только на практике мало что видно. Но это не значит, что наука не должна работать. Пусть попробуют свое изобретение где-то в одном месте, и потом тогда будем об этом говорить», - предложил он.
Уточняется, что данное покрытие было предложено укладывать по краям проезжей части, где оно будет обеспечивать таяние снега. На сложных участках дороги, таких как мосты, съезды или путепроводы, бетон нужно будет размещать по всей ширине проезжей части. По мнению экспертов, реализация подобной инициативы может потребовать значительных средств.
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