Российские специалисты придумали «теплый асфальт» для борьбы с сугробами

Российские специалисты придумали новый способ борьбы с сугробами и обледенением на дороге. Специалисты из РосдорНИИ предложили использовать для этого электропроводящий бетон, сообщает RT.

По словам специалистов, снег на таких «теплых дорогах» будет таять быстрее и не будут образовываться сугробы. Такая технология, по их мнению, необходима для многих российских регионов, в которых нередки сильные снегопады, отмечает РИА ФАН.

Исследователи предлагают укладывать электропроводящий бетон только вдоль краёв проезжей части – там он будет способствовать таянию снега, который в виде воды будет стекать в ливневую канализацию, пишет «Газета.ру».

Ранее в Метеобюро Москвы заявили, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.







