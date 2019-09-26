Российские специалисты придумали «теплый асфальт» для борьбы с сугробами
Российские специалисты придумали новый способ борьбы с сугробами и обледенением на дороге. Специалисты из РосдорНИИ предложили использовать для этого электропроводящий бетон, сообщает RT.
По словам специалистов, снег на таких «теплых дорогах» будет таять быстрее и не будут образовываться сугробы. Такая технология, по их мнению, необходима для многих российских регионов, в которых нередки сильные снегопады, отмечает РИА ФАН.
Исследователи предлагают укладывать электропроводящий бетон только вдоль краёв проезжей части – там он будет способствовать таянию снега, который в виде воды будет стекать в ливневую канализацию, пишет «Газета.ру».
Ранее в Метеобюро Москвы заявили, что двадцатиградусное тепло может вернуться в столицу в октябре.
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