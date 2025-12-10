«Автоваз» вернется к пятидневной рабочей неделе с января

Движение поездов на МЦД-4 было нарушено этим утром В районе Соколиная Гора будут реализованы два проекта комплексного развития территорий В Москве завершился зимний благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» Стартовал заключительный блок продаж билетов на январские показы балета «Щелкунчик» в Большом театре Столичный регион ждёт оттепель перед похолоданием