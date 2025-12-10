«Автоваз» вернется к пятидневной рабочей неделе с января

Компания «Автоваз» с 2026 года вернется к полной пятидневной рабочей неделе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Думайте о людях, а не заводах»: Льготные кредиты не помогут «АвтоВАЗу»

«Сегодня президент АО "Автоваз" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к... пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года», - отмечается в сообщении.

Организация перешла на четырехдневную рабочую неделю в сентябре. Автоэксперт Андрей Осипов связывал решение с отсутствием хорошего спроса на продукцию, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
