В Госдуме исключили объявление в РФ новой мобилизации
Новой мобилизации в России, на фоне событий в Курской области, не будет. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
По его словам, данный вопрос в настоящее время «не стоит», так как у Вооружённых сил РФ «контрактников под 700 тысяч».
«Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация», - заключил парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru