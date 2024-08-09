В Госдуме исключили объявление в РФ новой мобилизации

Новой мобилизации в России, на фоне событий в Курской области, не будет. Такое заявление в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

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По его словам, данный вопрос в настоящее время «не стоит», так как у Вооружённых сил РФ «контрактников под 700 тысяч».

«Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация», - заключил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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