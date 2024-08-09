В Госдуме исключили объявление в РФ новой мобилизации

По его словам, данный вопрос в настоящее время «не стоит», так как у Вооружённых сил РФ «контрактников под 700 тысяч».



«Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация», - заключил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

