Песков: Речи о мобилизации в РФ не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране не идет речи о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Потребности в мобилизации в России нет

Представитель Кремля ответил на вопрос агентства, хватает ли в России добровольцев или же может понадобиться мобилизация.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает», — указал Песков.

В июне президент Владимир Пути заявил, что нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России.

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ФОТО: РИА Новости
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