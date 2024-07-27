Песков: Речи о мобилизации в РФ не идет
27 июля 202405:42
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране не идет речи о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля ответил на вопрос агентства, хватает ли в России добровольцев или же может понадобиться мобилизация.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает», — указал Песков.
В июне президент Владимир Пути заявил, что нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru