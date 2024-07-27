Песков: Речи о мобилизации в РФ не идет

Представитель Кремля ответил на вопрос агентства, хватает ли в России добровольцев или же может понадобиться мобилизация.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает», — указал Песков.

В июне президент Владимир Пути заявил, что нет никакой необходимости проводить мобилизацию в России.

