В Госдуме хотят «заставить» мигрантов соблюдать российские законы

Со стороны правоохранительных органов и законодателей ситуация с противоправными действиями мигрантов требует более четкого анализа. Об этом депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил в беседе с «Радио 1».

По его словам, проявления незаконопослушания ярко выражены в Москве, Московской области и во многих субъектах России. Швыткин отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы данная категория лиц выполняла российские законы.

Глава СПЧ призвал высылать из страны нарушающих закон мигрантов

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЗаконМигрантыРоссия
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