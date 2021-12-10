В Госдуме хотят «заставить» мигрантов соблюдать российские законы
Со стороны правоохранительных органов и законодателей ситуация с противоправными действиями мигрантов требует более четкого анализа. Об этом депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил в беседе с «Радио 1».
По его словам, проявления незаконопослушания ярко выражены в Москве, Московской области и во многих субъектах России. Швыткин отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы данная категория лиц выполняла российские законы.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявлял, что на данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей.
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