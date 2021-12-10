В Госдуме хотят «заставить» мигрантов соблюдать российские законы

Со стороны правоохранительных органов и законодателей ситуация с противоправными действиями мигрантов требует более четкого анализа. Об этом депутат Госдумы Юрий Швыткин сообщил в беседе с «Радио 1».

По его словам, проявления незаконопослушания ярко выражены в Москве, Московской области и во многих субъектах России. Швыткин отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы данная категория лиц выполняла российские законы.