Назван лучший способ адаптации мигрантов в России

На данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Как показывает в целом мировой опыт, самая лучшая интеграция иностранных граждан - через детей. Если он приехал поработать и планирует уехать, нам его интеграция несильно нужна, важно, чтобы он просто понимал, как тут жить, не нарушал закон и не создавал проблемы. А если он планирует здесь остаться, то тогда, конечно, нужно этими людьми заниматься. И хороший путь интеграции – через детей. Дети очень быстро впитывают окружающую культуру, быстро учат языки. Потом уже от детей лучше говорят на местном языке и родители. Плюс можно создавать программы, но это отдельная большая работа, которая в настоящий момент не ведется», - отметил Коженов.

На сегодняшний день количество мигрантов в России составляет 10% от трудового населения, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН ранее.

