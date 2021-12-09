Назван лучший способ адаптации мигрантов в России
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов уверен, что системную работу по интеграции мигрантов необходимо начинать с детей.
На данный момент в России не ведется системной работы по адаптации мигрантов, которую следовало бы начинать с обучения детей, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Как показывает в целом мировой опыт, самая лучшая интеграция иностранных граждан - через детей. Если он приехал поработать и планирует уехать, нам его интеграция несильно нужна, важно, чтобы он просто понимал, как тут жить, не нарушал закон и не создавал проблемы. А если он планирует здесь остаться, то тогда, конечно, нужно этими людьми заниматься. И хороший путь интеграции – через детей. Дети очень быстро впитывают окружающую культуру, быстро учат языки. Потом уже от детей лучше говорят на местном языке и родители. Плюс можно создавать программы, но это отдельная большая работа, которая в настоящий момент не ведется», - отметил Коженов.
На сегодняшний день количество мигрантов в России составляет 10% от трудового населения, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН ранее.
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