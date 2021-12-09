Глава СПЧ призвал высылать из страны нарушающих закон мигрантов
Если мигранты нарушают закон, то их должна ждать административная высылка. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева.
При этом он считает, что у каждого трудового мигранта в России должен быть трудовой договор. Фадеев также призвал защищать права иностранных граждан, находящихся на территории РФ.
В августе в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 200 человек из стран СНГ были депортированы из столицы за нарушение правопорядка. По его словам, 17,5 тысячам иностранных граждан был запрещен въезд в Россию. По факту совершения преступлений с участием мигрантов было возбуждено 800 уголовных дел.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале выступил с предложением навсегда запретить въезд в Россию трудовым мигрантам, которые были замечены в массовых драках.
Ранее в подземном переходе столичного метро произошла массовая драка с участием выходцев из Средней Азии.
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