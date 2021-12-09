Глава СПЧ призвал высылать из страны нарушающих закон мигрантов

Если мигранты нарушают закон, то их должна ждать административная высылка. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева.

При этом он считает, что у каждого трудового мигранта в России должен быть трудовой договор. Фадеев также призвал защищать права иностранных граждан, находящихся на территории РФ.