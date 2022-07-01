В Госдуме хотят сделать 8 июля выходным
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о подготовке законопроекта, в соответствии с которым День семьи, любви и верности 8 июля станет выходным.
«Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», - сказала Останина.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 8 июля будет официально отмечаться День семьи, любви и верности.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что День Святого Валентина в России популярнее Дня семьи, любви и верности.
Он выразил уверенность, что заменить в России «валентинки» «февроньками» не удастся, посетовав, что повесть о Петре и Февронье – это «мануал для начинающей колдуньи».
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