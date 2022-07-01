В Госдуме хотят сделать 8 июля выходным

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о подготовке законопроекта, в соответствии с которым День семьи, любви и верности 8 июля станет выходным.

«Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», - сказала Останина.

В России официально установили День семьи, любви и верности

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 8 июля будет официально отмечаться День семьи, любви и верности.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что День Святого Валентина в России популярнее Дня семьи, любви и верности.

Он выразил уверенность, что заменить в России «валентинки» «февроньками» не удастся, посетовав, что повесть о Петре и Февронье – это «мануал для начинающей колдуньи».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектВыходныеГосдума
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