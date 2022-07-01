В Госдуме хотят сделать 8 июля выходным

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о подготовке законопроекта, в соответствии с которым День семьи, любви и верности 8 июля станет выходным.

«Мы уже у себя проект закона заготовили, но если это праздник семьи, то он должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», - сказала Останина.