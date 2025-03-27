В Госдуме хотят проверить краски Schwarzkopf и Syoss

Необходимо проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Сергея Леонова, с которой он обратился в Роспотребнадзор.

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В запросе содержится информация СМИ об обнаружении в красках этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала, который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту.

В случае, если информация подтвердимся, парламентарий просит поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия краски из продажи. Леонов отметил, что еще в 2023 году надзорное ведомство подтвердило опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Отмечается, что вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

Запрещенный Роспотребнадзором компонент шампуня и другой косметики не ядовит, но является аллергеном и может вызвать неприятную реакцию, заявила в беседе с НСН исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРоспотребнадзор

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