В Госдуме хотят проверить краски Schwarzkopf и Syoss
Необходимо проверить безопасность красок для волос от Schwarzkopf и Syoss, сообщает РИА Новости со ссылкой на инициативу депутата Госдумы Сергея Леонова, с которой он обратился в Роспотребнадзор.
В запросе содержится информация СМИ об обнаружении в красках этих немецких фирм бутилфенилметилпропионала, который может привести к нарушению репродуктивной функции, а также к контактному дерматиту.
В случае, если информация подтвердимся, парламентарий просит поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия краски из продажи. Леонов отметил, что еще в 2023 году надзорное ведомство подтвердило опасность лилиевого альдегида для репродуктивной функции. Отмечается, что вещество внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.
Запрещенный Роспотребнадзором компонент шампуня и другой косметики не ядовит, но является аллергеном и может вызвать неприятную реакцию, заявила в беседе с НСН исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru