Парфюмер развеяла заблуждение о мужских и женских ароматах

Разделения парфюма на мужской и женский не существует, заявила парфюмер, основательница бренда VDOHNI Полина Казакова в беседе с «Радио 1».

«Это изначально неправильно, это маркетинговый ход. Настоящий качественный и красивый парфюм, так называемый нишевый парфюм, конечно же, абсолютный унисекс», — считает эксперт.

Казакова отметила, что у каждого человека разное восприятие ароматов, и чтобы определить, подходит ли вам парфюм, нужно нанести его на кожу как минимум на пару часов.

Кроме того, парфюмер рассказала, что выбор аромата зависит от погоды, настроения, желаний человека. Тем, кто хочет тепла и уюта, Казакова советует выбрать ванильные ноты.

«Если, наоборот, хочется чего-то бодрого, драйвового, это будут ароматы с альдегидами, с цитрусовыми, с каким-то более яркими нотами», – считает парфюмер.

