Не убьет: Парфюмеры рассказали о запрещенном компоненте косметики

Роспотребнадзор сообщил о вреде вещества «бутилфенилметилпропиональ» (лилиевый альдегид), который производители добавляют в кремы, шампуни и другие косметические товары. Использование лилиевого альдегида в парфюмерно-косметических продуктах запрещено с 18 апреля 2023 года.

«Это очень распространенное вещество, которое, как правило, используется в парфюмерной композиции. Вводится оно в очень малом количестве и является аллергеном, что и стало причиной ограничения его использования. Оно не опасно, но аллергенно, следовательно, у кого-то есть реакция, а у кого-то - нет», - рассказала Скоробогатова НСН.

Она заявила, что запрещенное вещество не будет использоваться в продукции, которая будет производиться после 18 апреля.



«В новой продукции, которая будет выпускаться с апреля, это вещество содержаться не будет. Все эти списки запрещенных веществ у нас перенимаются из европейского регулирования. Это планомерная научно-исследовательская работа», - рассказала парфюмер.

Она также отметила, что внесение какого-либо компонента косметики в список запрещенных - регулярная работа.

«Роспотребнадзор сообщил только об одном веществе, а на самом деле работы по корректировке списков запрещенных и ограниченных веществ в косметической продукции идет на регулярной основе. Ежегодно вносятся изменения в эти списки. Помимо этого вещества, есть еще почти 300 веществ введено в списки запрещенных веществ. Ничего такого не произошло, это регулярная работа», - заключила Скоробогатова.

Ранее Минпромторг заявлял, что параллельный импорт в РФ парфюмерии и косметики разрешен еще для ряда брендов, включая Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

