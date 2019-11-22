В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма». Как полагают в компании, кредиты на лекарства принесут сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году, пишет «Коммерсант».

Как пояснили изданию в аптечной сети, кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется срочное лечение дорогими препаратами. Пока программа работает только в Москве.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в целом признал услугу аптечной сети удачной, но не согласен с высокой, на его взгляд, процентной ставкой по кредиту.

«В последние пять лет уровень жизни наших людей падает, но лечиться надо. Потому аптеки предложили такой выход. Но процент высокий. Идеально было бы 5 – 7%. В сельской глубинке давно практикуется покупка продуктов питания и лекарств в кредит, но чаще в долг. В Думе нам надо ограничить проценты по кредитам на лекарства», - предложил депутат в эфире НСН.

Тумусов рассказал о законодательных инициативах нижней палаты парламента, согласно которым с 2020 года бесплатные лекарства будет получать после лечения в стационарах определенная категория больных.