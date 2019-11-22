В Думе призвали отпускать населению лекарства в кредит по-божески
Первому зампреду комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН идея о кредитной продаже лекарств понравилась, но возмутила высокая процентная ставка.
Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых. Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма». Как полагают в компании, кредиты на лекарства принесут сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году, пишет «Коммерсант».
Как пояснили изданию в аптечной сети, кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется срочное лечение дорогими препаратами. Пока программа работает только в Москве.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в целом признал услугу аптечной сети удачной, но не согласен с высокой, на его взгляд, процентной ставкой по кредиту.
«В последние пять лет уровень жизни наших людей падает, но лечиться надо. Потому аптеки предложили такой выход. Но процент высокий. Идеально было бы 5 – 7%. В сельской глубинке давно практикуется покупка продуктов питания и лекарств в кредит, но чаще в долг. В Думе нам надо ограничить проценты по кредитам на лекарства», - предложил депутат в эфире НСН.
Тумусов рассказал о законодательных инициативах нижней палаты парламента, согласно которым с 2020 года бесплатные лекарства будет получать после лечения в стационарах определенная категория больных.
«Есть другой проект – лекарственное страхование. Мы в бюджете предусмотрели определённую сумму, около 12 млрд рублей. После операции, инсульта, инфаркта люди обязательно будут получать лекарства бесплатно с будущего года. Сейчас бесплатные лекарства только во время лечения в больнице, но за два – три года мы должны перейти к системе, по которой лекарства по рецептам врача будут выдаваться бесплатно», - рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.
Ранее НСН рассказала, что почти каждый десятый россиянин вынужден экономить на лекарственных препаратах. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко связал это с завышенными ценами на лекарства, которые выставляют фармкомпании. «По отдельным группам цены завышены. Особенно по антиретровирусным препаратам. Когда изобретается новый антиретровирусный препарат, транснациональные фармацевтические компании нам продают его по цене в разы выше, чем странам с развивающимися экономиками. Это такое политическое решение: более платёжеспособным странам мы продаём по более высоким ценам с тем, чтобы потом по бросовым ценам продавать развивающимся странам. Якобы это уравнивает в возможностях борьбы с инфекциями», — рассказал Онищенко.
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