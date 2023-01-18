В Госдуме готовят проект о конфискации имущества уехавших россиян

Депутаты Госдумы начали работу над проектом о конфискации имущества россиян, которые покинули страну на фоне специальной военной операции, частичной мобилизации.

Клишас назвал антиконституционной идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд спецоперации

Как отмечает РИА Новости, комитеты не получали официальных поручений на эту тему. Источник агентства заявил, что работа ведется в инициативном порядке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить УК РФ и дополнить его пунктами о конфискации имущества уехавших россиян, которые выступают против страны, критикуют ВС РФ. В тоже время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Россия должна создавать условия для возвращения уехавших граждан. С такой позицией согласен и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, но он также против возращения тех, кто оскорбляет страну.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в эфире НСН выступил против конфискации имущества у иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Военная ОперацияКонфискацияГосдума
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