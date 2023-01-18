В Госдуме готовят проект о конфискации имущества уехавших россиян
Депутаты Госдумы начали работу над проектом о конфискации имущества россиян, которые покинули страну на фоне специальной военной операции, частичной мобилизации.
Как отмечает РИА Новости, комитеты не получали официальных поручений на эту тему. Источник агентства заявил, что работа ведется в инициативном порядке.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить УК РФ и дополнить его пунктами о конфискации имущества уехавших россиян, которые выступают против страны, критикуют ВС РФ. В тоже время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Россия должна создавать условия для возвращения уехавших граждан. С такой позицией согласен и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, но он также против возращения тех, кто оскорбляет страну.
Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в эфире НСН выступил против конфискации имущества у иноагентов.
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