В Госдуме готовят проект о конфискации имущества уехавших россиян

Как отмечает РИА Новости, комитеты не получали официальных поручений на эту тему. Источник агентства заявил, что работа ведется в инициативном порядке.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить УК РФ и дополнить его пунктами о конфискации имущества уехавших россиян, которые выступают против страны, критикуют ВС РФ. В тоже время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что Россия должна создавать условия для возвращения уехавших граждан. С такой позицией согласен и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, но он также против возращения тех, кто оскорбляет страну.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков в эфире НСН выступил против конфискации имущества у иноагентов.

