Клишас назвал антиконституционной идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд спецоперации

Инициатива по поводу конфискации имущества граждан, покинувших Россию, антиконституционна и не может быть реализована. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор предложил конфисковывать имущество критикующих страну россиян

Ранее с такой идеей выступил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, напоминает RT. Сенатор предложил конфисковать имущество россиян, которые покинули страну и критикуют РФ, и направить его на нужды участников спецоперации.

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКонфискацияСовет Федерации РФАндрей Клишас
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