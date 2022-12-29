Клишас назвал антиконституционной идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд спецоперации

Ранее с такой идеей выступил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, напоминает RT. Сенатор предложил конфисковать имущество россиян, которые покинули страну и критикуют РФ, и направить его на нужды участников спецоперации.

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал Клишас в своем Telegram-канале.

