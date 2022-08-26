В Госдуме допустили возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса

Парламентарий подчеркнул, что ежедневно в стране регистрируют десятки тысяч новых случаев заражения COVID-19.

«Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», — отметил Тумусов в беседе с радио Sputnik.

По словам парламентария, при этом может измениться формат проведения Дня знаний: школам страны придется отказаться от традиционных праздничных линеек, отмечает телеканал «360».

Кроме того, Тумусов заявил, что в случае дальнейшего увеличения темпов распространения COVID-19 власти должны будут принимать более жесткие меры по борьбе с инфекцией. Перевод школьников на дистант может стать лишь первым шагом, пишет Газета.ру.

