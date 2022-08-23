Собянин: В Москве 1 сентября в школу пойдут около 119 тысяч первоклассников
Рекордное количество первоклассников в этом году пойдет в столичные школы. За парты впервые сядут 119 тысяч детей, сообщил на заседании президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин.
«В новом учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться более 1,6 миллионов воспитанников, школьников и студентов - на 500 тысяч человек больше, чем в 2010 году», - сказал Сергей Собянин.
Образовательная система полностью готова к новому учебному году. Детей и подростков, по данным пресс-службы мэра и правительства столицы, уже ждут 585 детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Из них, 28 заведений впервые распахнут свои двери перед учащимися.
Сергей Собянин отметил, что в детских садах есть места для детей с 2,2 лет. За лето отремонтировали больше 1,2 тысяч зданий школ и дошкольных групп. Благоустройство было проведено на 200 территориях образовательных организаций, установлено больше 3,3 тысяч новых фонарей.
За счет бюджета Москвы питанием будут обеспечены: все дошкольники групп полного дня, учащиеся интернатов, учащиеся 1-4 классов, учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей, студенты колледжей.
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