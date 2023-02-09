В Госдуме допустили проведение «Разговоров о важном» для родителей
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что прежде чем проводить «Разговоры о важном» в виде родительских собраний следует узнать мнение родителей школьников, сообщает NEWS.ru.
По её словам, желание мам и пап принимать участие в решении школьных вопросов можно только приветствовать, так как они лучше всех знают своих детей.
«И чем больше они будут участвовать в жизни школы, помогать и сотрудничать с педагогами, тем лучше. Педагоги и родители должны выступать одной командой, которая заинтересована в развитии и воспитании ребёнка», — подчеркнула Лантратова.
Ранее в Национальной родительской ассоциации заявили, что «Разговоры о важном» следует проводить в том числе и с родителями. Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит соответствующее предложение в Минпросвещения РФ, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru