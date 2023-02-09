В Госдуме допустили проведение «Разговоров о важном» для родителей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что прежде чем проводить «Разговоры о важном» в виде родительских собраний следует узнать мнение родителей школьников, сообщает NEWS.ru.

В Минпросвещения заявили, что школьники обязаны посещать «Разговоры о важном»

По её словам, желание мам и пап принимать участие в решении школьных вопросов можно только приветствовать, так как они лучше всех знают своих детей.

«И чем больше они будут участвовать в жизни школы, помогать и сотрудничать с педагогами, тем лучше. Педагоги и родители должны выступать одной командой, которая заинтересована в развитии и воспитании ребёнка», — подчеркнула Лантратова.

Ранее в Национальной родительской ассоциации заявили, что «Разговоры о важном» следует проводить в том числе и с родителями. Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова заявила, что направит соответствующее предложение в Минпросвещения РФ, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:РодителиГосдумаДепутатШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры