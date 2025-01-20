В Госдуме анонсировали законопроект о запрете дистанционного обучения медицине
Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи, который подразумевает запрет дистанционного обучения врачей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.
По его словам, важную роль в этом вопросе играет качество образования врачей. Депутаты предлагают утвердить единые программы для обучения на медицинские специальности, чтобы не допускать разночтений в частных организациях.
Володин отметил, что студенты медицинского и фармацевтического направлений не могут обучаться в дистанционном формате.
С 1 сентября 2026 года вузы в России перейдут на новую систему высшего образования. Так, в РФ будет три уровня этой ступени образования: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура. Магистратура со следующего года в России будет существенно реформирована. Сроки обучения для студентов первого уровня составят от пяти до шести лет, второго — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студенты смогут поступить на третью ступень.
При этом отмечается, что сроки обучения не изменятся для студентов медицинских направлений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru