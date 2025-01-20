В Госдуме анонсировали законопроект о запрете дистанционного обучения медицине

Володин отметил, что студенты медицинского и фармацевтического направлений не могут обучаться в дистанционном формате.

С 1 сентября 2026 года вузы в России перейдут на новую систему высшего образования. Так, в РФ будет три уровня этой ступени образования: базовое высшее, высшее специализированное и аспирантура. Магистратура со следующего года в России будет существенно реформирована. Сроки обучения для студентов первого уровня составят от пяти до шести лет, второго — от одного до трех лет. По окончании обоих уровней обучения студенты смогут поступить на третью ступень.

При этом отмечается, что сроки обучения не изменятся для студентов медицинских направлений, передает «Радиоточка НСН».

