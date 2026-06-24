В Госдуме анонсировала повышение пенсий для двух категорий граждан

Фиксированная выплата к страховой пенсии в настоящее время составляет 9 584 рубля 69 копеек, а после удвоения достигнет 19 169 рублей 38 копеек. Также автоматически будет назначаться надбавка за уход в размере 1 400 рублей, тогда как ранее она составляла 1 200 рублей и требовала заключения отдельного договора.

При этом депутат уточнила, что для сохранения социальных гарантий и включения периода ухода в страховой стаж родственникам все равно потребуется заключить договор и предоставить его в Социальный фонд России.

Между тем в Соцфонде сообщили, что в России средний размер пенсии, превышающей 30 тысяч рублей среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

