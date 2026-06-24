В Госдуме анонсировала повышение пенсий для двух категорий граждан
В июле 2026 года произойдет точечное повышение пенсий для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Парламентарий подчеркнула, что речь идет не о массовом перерасчете, а о дополнительной государственной поддержке для конкретных категорий получателей.
Фиксированная выплата к страховой пенсии в настоящее время составляет 9 584 рубля 69 копеек, а после удвоения достигнет 19 169 рублей 38 копеек. Также автоматически будет назначаться надбавка за уход в размере 1 400 рублей, тогда как ранее она составляла 1 200 рублей и требовала заключения отдельного договора.
При этом депутат уточнила, что для сохранения социальных гарантий и включения периода ухода в страховой стаж родственникам все равно потребуется заключить договор и предоставить его в Социальный фонд России.
Между тем в Соцфонде сообщили, что в России средний размер пенсии, превышающей 30 тысяч рублей среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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