Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты утратили статус нейтрального посредника в урегулировании украинского кризиса и теперь открыто поддерживают Киев. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Антибе, передает РИА Новости.

Французский лидер напомнил о подписании совместного документа на саммите G7, который наглядно продемонстрировал солидарность Вашингтона с Европой. По его словам, этот шаг подтвердил готовность США продолжать военные поставки и сохранять санкционное давление на Москву.