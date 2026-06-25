Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты утратили статус нейтрального посредника в урегулировании украинского кризиса и теперь открыто поддерживают Киев. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Антибе, передает РИА Новости.

Французский лидер напомнил о подписании совместного документа на саммите G7, который наглядно продемонстрировал солидарность Вашингтона с Европой. По его словам, этот шаг подтвердил готовность США продолжать военные поставки и сохранять санкционное давление на Москву.

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Глава французского государства также обратил внимание на заметное сближение европейских и американских подходов к решению украинской проблемы за последнее время.

Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН заявил, что президент США Дональд Трамп очень подвержен влиянию европейских коллег, поэтому сейчас он просто пытается отойти от договоренностей Анкориджа.

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ФОТО: AP / ТАСС
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