Макрон: США больше не являются нейтральным посредником по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты утратили статус нейтрального посредника в урегулировании украинского кризиса и теперь открыто поддерживают Киев. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Антибе, передает РИА Новости.
Французский лидер напомнил о подписании совместного документа на саммите G7, который наглядно продемонстрировал солидарность Вашингтона с Европой. По его словам, этот шаг подтвердил готовность США продолжать военные поставки и сохранять санкционное давление на Москву.
Глава французского государства также обратил внимание на заметное сближение европейских и американских подходов к решению украинской проблемы за последнее время.
Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН заявил, что президент США Дональд Трамп очень подвержен влиянию европейских коллег, поэтому сейчас он просто пытается отойти от договоренностей Анкориджа.
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