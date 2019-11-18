В Госавтоинспекции пока решили не менять ПДД
В Госавтоинспекции в ближайшее время не планируют вносить кардинальные изменения в правила дородного движения, чтобы не путать водителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ГИБДД России Михаила Черникова. Он подчеркнул, что для рассмотрения нововведений была создана специальная группа. Тем не менее, в ближайшее время вносить какие-то изменения в ПДД не планируется. Это, по словам Черникова, запутывает водителей и участников дорожного движения.
Между тем, ранее глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский рассказал о том, что начала работу над сводом новых ПДД. Его он планирует представить в течение ближайших двух лет. По данным эксперта, действующие правила дорожного движения, которые были разработаны в 60-х годах прошлого столетия, устарели и не являются гарантом безопасности.
Ранее НСН писала, что средний плaтеж российских aвтовлaдельцев зa нaрушение ПДД зa год увеличился с 496 до 531 руб., об этом говорят данные исследовaнии «Яндекс.Денег». Больше всего зa нарушения плaтят в Москве (582 руб.), Крaсноярске (579 руб.) и Сaмaре (531 руб.). A меньше всего этот покaзaтель в Волгогрaде (436 руб.), Омске (449 руб.) и Нижнем Новгороде (453 руб.).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
- Сенатор: Возврат судов показывает умение России и Украины договариваться
- Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
- Экс-депутат Рады: На Украине нет согласия о будущем Донбасса
- Путин может посетить Египет в 2020 году