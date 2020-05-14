В городах-миллионниках рухнул индекс самоизоляции

Резкое падение индекса самоизоляции утром 14 мая зафиксировано в российских городах-милионниках. По данным «Яндекс», по состоянию на 11:00 по московскому времени самый высокий показатель – 2,4 наблюдался в российской столице. Во Владивостоке он составил 2,1, а в Санкт-Петербурге 2,0.

Что касается других городов, то там индекс самоизоляции, перешагнув отметку в 2.0, устремился вниз. Самые низкие показатели зафиксированы в Челябинске и Новосибирске — 1,1, а также в Казани и Екатеринбурге — 1,2.

Минимальное значение уровня самоизоляции в российской столице — 2,2 — фиксировалось 12 мая, в первый день завершения в России режима нерабочих дней.

Нерабочий режим закончился: Какие регионы ближе к смягчению самоизоляции

Напомним, в минувший понедельник Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. С 12 мая вопрос о том, кому можно работать, а кому - нет, будут решать региональные власти. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 11 регионов уже готовы перейти к первому и даже второму этапу ослабления карантина. Ещё 22 субъекта РФ на подходе, если увеличат количество свободных коек объём тестирования на COVID-19, передаёт РИА Новости

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РегионысамоизоляцияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры