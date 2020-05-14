В городах-миллионниках рухнул индекс самоизоляции

Резкое падение индекса самоизоляции утром 14 мая зафиксировано в российских городах-милионниках. По данным «Яндекс», по состоянию на 11:00 по московскому времени самый высокий показатель – 2,4 наблюдался в российской столице. Во Владивостоке он составил 2,1, а в Санкт-Петербурге 2,0.

Что касается других городов, то там индекс самоизоляции, перешагнув отметку в 2.0, устремился вниз. Самые низкие показатели зафиксированы в Челябинске и Новосибирске — 1,1, а также в Казани и Екатеринбурге — 1,2.

Минимальное значение уровня самоизоляции в российской столице — 2,2 — фиксировалось 12 мая, в первый день завершения в России режима нерабочих дней.