В городах-миллионниках рухнул индекс самоизоляции
Резкое падение индекса самоизоляции утром 14 мая зафиксировано в российских городах-милионниках. По данным «Яндекс», по состоянию на 11:00 по московскому времени самый высокий показатель – 2,4 наблюдался в российской столице. Во Владивостоке он составил 2,1, а в Санкт-Петербурге 2,0.
Что касается других городов, то там индекс самоизоляции, перешагнув отметку в 2.0, устремился вниз. Самые низкие показатели зафиксированы в Челябинске и Новосибирске — 1,1, а также в Казани и Екатеринбурге — 1,2.
Минимальное значение уровня самоизоляции в российской столице — 2,2 — фиксировалось 12 мая, в первый день завершения в России режима нерабочих дней.
Напомним, в минувший понедельник Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. С 12 мая вопрос о том, кому можно работать, а кому - нет, будут решать региональные власти. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 11 регионов уже готовы перейти к первому и даже второму этапу ослабления карантина. Ещё 22 субъекта РФ на подходе, если увеличат количество свободных коек объём тестирования на COVID-19, передаёт РИА Новости
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