В Google объяснили перевод с упоминанием Путина

Переводчик Google обучается на шаблонах из интернета, поэтому искажения могут возникать, заявили в пресс-службе компании.

Google навал самые популярные интернет-запросы россиян в 2020 году

Ранее пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович».

Ранее московский суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации, пишет RT. К слову, американская компания уже не первый год платит штрафы за аналогичные нарушения в России.

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ФОТО: pxhere.com
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