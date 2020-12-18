В Google объяснили перевод с упоминанием Путина

Ранее пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент" – англ.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович».



Ранее московский суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещённой в России информации, пишет RT. К слову, американская компания уже не первый год платит штрафы за аналогичные нарушения в России.

