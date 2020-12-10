Google навал самые популярные интернет-запросы россиян в 2020 году

Поисковый сервис Google назвал самые популярные запросы россиян в 2020 году. Отмечается, что аналитики распределили их по пяти категориям: «События года», «Что такое…», «Как…», «В домашних условиях…» и «Что посмотреть в…». Согласно анализу поисковых запросов, событиями года стали коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ. Кроме того, в рейтинг «Событий года» вошли последний бой Хабиба Нурмагомедова и матч Россия — Сербия, отмечает Ura.ru.

К слову, интерес россиян к COVID-19 отражен и в других категориях. К примеру, в разделе «Что такое…» первые две позиции занимает пандемия и коронавирус. А в разделе «Как…» есть запросы «сшить маску» и «вернуть обоняние». Также в рейтинге «В домашних условиях» первое место занял антисептик.

Лидером рейтинга «Что посмотреть в…» стал Сочи. В топ-10, среди прочих, попали Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.