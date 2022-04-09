Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к Youtube-каналу Госдумы РФ

«Американская ИТ-компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции в информационной войне, развязанной Западом против нашей страны. Видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации», - заявили в ведомстве.

В надзорном органе напомнили, что Госдума является представительным и законодательным органом власти в Российской Федерации, одной из палат Парламента. Подчеркивается, что блокировка youtube-канала государственного органа, на которую пошла администрация видеохостинга, «препятствует распространению информации и свободному доступу к ней».

Ранее «Яндекс» с пятницы стал выделять ресурсы Google, как нарушающие российское законодательство. При поиске под ссылкой на тот или иной ресурс Google появляется надпись о том, что данная компания нарушает законодательство РФ.

