В гимназии Санкт-Петербурга 1 сентября обрушился потолок
1 сентября в Санкт-Петербурге на учеников гимназии №155 обрушился потолок, сообщает «Фонтанка».
Это случилось на первом уроке у учащихся младших классов. На опубликованной записи видно, что части навесного потолка лежат на партах, а также на полу. В результате обрушения никто не пострадал, сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.
После ЧП кабинет опечатали.
Как сообщалось, краснодарская школа № 94 приняла в свои ряды учеников первого «Ы» класса. Об этом сообщает издание «Подъем».
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