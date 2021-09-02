В гимназии Санкт-Петербурга 1 сентября обрушился потолок

Это случилось на первом уроке у учащихся младших классов. На опубликованной записи видно, что части навесного потолка лежат на партах, а также на полу. В результате обрушения никто не пострадал, сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

После ЧП кабинет опечатали.

Как сообщалось, краснодарская школа № 94 приняла в свои ряды учеников первого «Ы» класса. Об этом сообщает издание «Подъем».

