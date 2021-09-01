Краснодарская школа приняла учеников первого «Ы» класса

Краснодарская школа № 94 приняла в свои ряды учеников первого «Ы» класса. Об этом сообщает издание «Подъем».

В школу № 94 на Тепличной улице Краснодара набрали 840 первоклашек и сформировали классы от «А» до «Ы», отмечает ОТР. Из-за большого количества учеников торжественную линейку в честь Дня знаний пришлось провести в два этапа.

Всего в новом учебном году в краснодарских школах будет учиться 174 472 ребенка — на 12 тысяч больше, чем в прошлом году.

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ТЕГИ:ШколаКраснодар
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