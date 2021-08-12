Психолог рассказал, как лучше подготовить ребенка к переезду в новую школу

Психолог Евгений Идзиковский рассказал, что обычно ребенок меняет школу в одном из трех случаев: конфликтов на старом месте, переезда либо с образовательными целями. И каждый случай стоит рассматривать отдельно.

Идзиковский считает, что в случае проблем с учениками и учителями, нужно сначала постараться их решить. Если же этого не получается сделать, то оптимальный вариант это перевести ребенка в новую школу 1 сентября. В таком случае он советует нанять на лето репетитора, чтобы школьник не отстал от сверстников по программе.

Второй вариант – самый благоприятный. Обычно в этом случае ребенку не приходится менять модель общения.

Если же ребенок переходит в другую школу из-за наличия там лучших учебных программ, то Идзиковский советует брать репетиторов еще перед переходом во время учебного года.

«Когда школьнику будет просто скучно изучать более слабые программы, переход будет для него комфортнее», – рассказал психолог «Радио 1».

При этом Идзиховский подчеркнул, что чем старше ребенок, тем легче ему будет на новом месте.

