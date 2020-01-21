В гильдии отельеров посоветовали создать департамент гостеприимства

21 января 202016:47

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН рассказал о том, как организовать корректную работу гостиниц и хостелов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Смерть в хостеле «Карамель»: Как не допустить повторения трагедии?»

В ночь на 20 января в результате прорыва отопительной трубы кипятком затопило пермский хостел «Карамель». Мини-отель располагается в подвальном помещении, постояльцы попросту не смогли выбраться наружу. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка. В связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.

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Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН заявил, что для регулирования работы гостиниц и хостелов необходимо создать специальный департамент.

«На сегодняшний день отдельно взятого департамента гостеприимства нет. На сегодняшний день людей, которые занимаются нашими чаяниями, кому можно пожаловаться, ну, в принципе, не существует. Ведомства, занимающегося гостиницами, хостелами в прямой постановке вопроса нет», - заключил он.

Ранее президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в беседе с НСН заявила, что проверки, которые будут проводиться теперь в сфере гостиничного бизнеса не затронут недобросовестных предпринимателей.

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Фото: https://flickr.com
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