В гильдии отельеров посоветовали создать департамент гостеприимства

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН заявил, что для регулирования работы гостиниц и хостелов необходимо создать специальный департамент.

«На сегодняшний день отдельно взятого департамента гостеприимства нет. На сегодняшний день людей, которые занимаются нашими чаяниями, кому можно пожаловаться, ну, в принципе, не существует. Ведомства, занимающегося гостиницами, хостелами в прямой постановке вопроса нет», - заключил он.

Ранее президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в беседе с НСН заявила, что проверки, которые будут проводиться теперь в сфере гостиничного бизнеса не затронут недобросовестных предпринимателей.

