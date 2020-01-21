Трагедия в хостеле «Карамель». Проверять недобросовестных предпринимателей не будут!

Президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в беседе с НСН заявила, что проверки, которые будут проводиться теперь в сфере гостиничного бизнеса не затронут недобросовестных предпринимателей.

«Пойдут, конечно, проверять! Пойдут, я думаю, проверять и цоколи, и подвалы. И неважно, гостиничный ли бизнес. В принципе, пойдут проверять. Относительно гостиничного вида деятельности, конечно, пойдут проверять тех, кто работает легально. Тех, кто отправили уведомления в Роспотребнадзор, тех, кто стоят на пожарном обслуживании. Тех, кто действительно соответствует нормам действующего законодательства. Но опять-таки, ключевая проблема не будет решена среди тех недобросовестных предпринимателей, которые увы доводят до страшных последствий свою деятельность», - заключила она.

Ранее глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН обратил внимание на сообщения СМИ, что в том же хостеле уже случался прорыв трубы – примерно год назад.







