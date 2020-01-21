Трагедия в хостеле «Карамель». Проверять недобросовестных предпринимателей не будут!
Президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в эфире НСН объяснила, почему недобросовестные предприниматели гостиничного бизнеса остаются безнаказанными.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Смерть в хостеле «Карамель»: Как не допустить повторения трагедии?»
В ночь на 20 января в результате прорыва отопительной трубы кипятком затопило пермский хостел «Карамель». Мини-отель располагается в подвальном помещении, постояльцы попросту не смогли выбраться наружу. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка. В связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.
При этом с 1 октября 2019 года в стране уже введен запрет на размещение хостелов в жилых домах, на что массово жаловались представители бизнеса. Они указывали, что подобные запреты могут негативно сказаться на ценовой политике.
Президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина в беседе с НСН заявила, что проверки, которые будут проводиться теперь в сфере гостиничного бизнеса не затронут недобросовестных предпринимателей.
«Пойдут, конечно, проверять! Пойдут, я думаю, проверять и цоколи, и подвалы. И неважно, гостиничный ли бизнес. В принципе, пойдут проверять. Относительно гостиничного вида деятельности, конечно, пойдут проверять тех, кто работает легально. Тех, кто отправили уведомления в Роспотребнадзор, тех, кто стоят на пожарном обслуживании. Тех, кто действительно соответствует нормам действующего законодательства. Но опять-таки, ключевая проблема не будет решена среди тех недобросовестных предпринимателей, которые увы доводят до страшных последствий свою деятельность», - заключила она.
Ранее глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН обратил внимание на сообщения СМИ, что в том же хостеле уже случался прорыв трубы – примерно год назад.
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