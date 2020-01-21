Гильдия отельеров: Госмашина доит только законопослушных!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Смерть в хостеле «Карамель»: Как не допустить повторения трагедии?»

В ночь на 20 января в результате прорыва отопительной трубы кипятком затопило пермский хостел «Карамель». Мини-отель располагается в подвальном помещении, постояльцы попросту не смогли выбраться наружу. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка. В связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.

Однако вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН завил, что проверки и налоги затрагивают только тех предпринимателей, которые и так соблюдают закон.

«Эти люди платят налоги. Эти налоги идут на содержание государственной машины. Государственная машина должна отслеживать выполнение тех законодательных актов, которые она предпринимает. А не доить тех, кто реально пытается что-то делать. Ведь, на самом деле, пашут на тех, кто пашет. Другого варианта на сегодняшний день нет», - заключил он.

Ранее председатель правления «Лиги хостелов», член Московского отделения «Опоры России» Евгений Насонов в эфире НСН заявил, что только в Москве в хостелах такого типа останавливается половина приезжих.

