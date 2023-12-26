В Гидрометцентре заявили об ожидающейся оттепели в начале 2024 года

По данным Гидрометцентра, в Центральной России слякоти на дорогах не будет, а высота сугробов достигнет примерно 20-25 сантиметров. Температура воздуха — от минус 3-4 до плюс 1 градуса, а также ожидается небольшой снег.

По предварительным данным, в Новый год в Москве ожидается температура до -9 °С. Об этом ранее заявил в ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT. Метеоролог рассказал, что новогодняя ночь в Москве ожидается умеренно морозной, близкой к климатической норме по температуре.

Кроме того, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что синоптики еще не определились с прогнозом на новогоднюю ночь. Варианты разные: от двадцатиградусного мороза до нулевых температур.

