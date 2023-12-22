«Прощаемся с оттепелью»: В Москву вернутся морозы и снег в последнюю неделю года

«В субботу мы попрощаемся с этой оттепелью, которая за неделю уполовинила снежный покров в Москве и Подмосковье и познакомила нас опять с лужами. Понижение температуры будет растянуто на весь день и будет сопровождаться мокрым снегом. Снег будет везде – и на земле, и на деревьях, и на проводах. Понижение температуры к концу дня, а в воскресенье уже 2-4 градуса мороза на целый день», - отметил он.

Последняя неделя уходящего года также будет морозной, ожидаются небольшие снегопады, которые придадут столице праздничный вид.

«Такой легкий мороз будет в столице и на следующей неделе, в понедельник и среду ожидается небольшой снегопад. Это не тот снегопад, который будет сильно нарушать дорожное движение, но все-таки этот снег придаст более праздничный вид столичным улицам, паркам и скверам. Температура на неделе вполне декабрьская: 3-8 градусов ниже нуля, если берем и ночи, легкий морозец», - рассказал Шувалов.

При этом синоптики еще не определились с прогнозом на новогоднюю ночь. Варианты разные: от двадцатиградусного мороза до нулевых температур.

«Что касается новогодней ситуации, ясности пока не так много. Синоптики дают разные оценки: от 4-9 градусов мороза до 15-20. Последний прогноз принадлежит мне. Но есть модели, которые дают и ноль градусов на новогоднюю ночь. Через дня два-три станет уже более понятно. Сейчас вероятность всех сценариев равная», - резюмировал собеседник НСН.

В Москве 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до 4,1 градуса, передает «Радиоточка НСН».

