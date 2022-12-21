В Гидрометцентре заявили о потеплении на 10 градусов в Москве

21 декабря в Москве и Подмосковья ожидается резкое потепление на 10 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

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По ее словам, с оттепелью в регион придут осадки. Утром в Москве повышение температуры ожидается до минус 7-9 градусов, и в течение дня она будет повышаться. Так, к вечеру потеплеет до 0 градусов. Потепление будет сопровождаться небольшим мокрым снегом.

Возможно также налипание мокрого снега на провода и ветки, местами гололед.

«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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