В Гидрометцентре заявили о потеплении на 10 градусов в Москве
21 декабря в Москве и Подмосковья ожидается резкое потепление на 10 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
По ее словам, с оттепелью в регион придут осадки. Утром в Москве повышение температуры ожидается до минус 7-9 градусов, и в течение дня она будет повышаться. Так, к вечеру потеплеет до 0 градусов. Потепление будет сопровождаться небольшим мокрым снегом.
Возможно также налипание мокрого снега на провода и ветки, местами гололед.
«Эталонная зима» придет в Москву в новогоднюю ночь. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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