В Гидрометцентре спрогнозировали «нервную» погоду в августе

Научный руководитель Гирометцентра Роман Вильфанд заявил, что в августе ожидается «нервная» погода со значительными перепадами температур. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москве с мая по июль выпало 70% годовой нормы осадков

По словам Вильфанда, на половине российской территории, в частности на Чукотке и в Магаданской области, температура ожидается выше нормы, в европейской части, а также Иркутской области - в пределах нормы.

Ранее синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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