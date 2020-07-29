«Прохладно и сыро»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа

Синоптики рассказали, чего ждать жителям столичного региона от погоды в начале последнего летнего месяца. Как отметила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова, в августе в целом будет соответствующий климатической норме температурный режим. 1 и 2 числа в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью в эти дни опуститься до +11°C в столице, в Московской области — до +8°C.

Днем 1 августа воздух прогреется до +23°C, 2 августа будет около 20°C выше ноля. Похолодание в столичный регион принесёт северный ветер.

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Специалист отметила, что такой характер погоды сохранится до середины августа. По словам синоптика, особого тепла ждать не приходится, но и холодов не будет.

Сегодня же в столичном регионе, по прогнозам Гидрометцентра, столбики термометров могут дотянуться до отметки +29 °C. В регионе ожидается облачная погода, местами возможен кратковременный дождь и гроза, пишет RT.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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