В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что понедельник 13 марта станет самым холодным на наступившей неделе, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, во вторник температура воздуха существенно повысится, однако прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега.
Вильфанд указал, что самым тёплым днём недели станет среда, когда температура воздуха будет от плюс пяти до плюс семи градусов, что примерно на месяц опережает норму. Он добавил, что такая температура сохранится до субботы.
«Воздушные массы будут поступать с юга, температурные значения будут выше нормы на четыре–шесть градусов. Но всё-таки это ещё не та весна, которую ждут москвичи», — заключил эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 16 марта в Москве пройдут осадки преимущественно в виде дождя, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии пропал в Москве
- Картаполов: в 2023 году призыв на срочную службу пройдёт по прежним правилам
- «Войсковые испытания»: «Калашников» начал поставки пистолета Лебедева
- «Чебурашка» появится в онлайне 16 марта
- Лидеру группы «Ногу свело!» грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
- Задержан обвиняемый по делу о взрыве газа в пятиэтажке Читы
- В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на этой неделе
- В бундестаге пожаловались на «нехватку всего» в немецкой армии
- МОК ответил британским властям по поводу участия россиян в соревнованиях
- Минюст включил литовскую «Лигу свободных наций» в перечень нежелательных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru