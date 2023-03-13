В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на этой неделе

По его словам, во вторник температура воздуха существенно повысится, однако прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега.

Вильфанд указал, что самым тёплым днём недели станет среда, когда температура воздуха будет от плюс пяти до плюс семи градусов, что примерно на месяц опережает норму. Он добавил, что такая температура сохранится до субботы.

«Воздушные массы будут поступать с юга, температурные значения будут выше нормы на четыре–шесть градусов. Но всё-таки это ещё не та весна, которую ждут москвичи», — заключил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 16 марта в Москве пройдут осадки преимущественно в виде дождя, сообщает НСН.