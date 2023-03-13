Тишковец заявил, что к 16 марта в Москве потеплеет до 8 градусов
На этой неделе погода отчасти порадует москвичей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, 16 марта пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ожидается –1...+4, днем +3–8 градусов. При этом первая половина недели будет ветреной.
17 марта холодный фронт принесет скоротечные ливневые осадки. Минимальная температура будет -2… +3 градуса, максимальная –до +5.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в Москве и Подмосковье на будущей неделе.
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