Тишковец заявил, что к 16 марта в Москве потеплеет до 8 градусов

На этой неделе погода отчасти порадует москвичей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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По его словам, 16 марта пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ожидается –1...+4, днем +3–8 градусов. При этом первая половина недели будет ветреной.

17 марта холодный фронт принесет скоротечные ливневые осадки. Минимальная температура будет -2… +3 градуса, максимальная –до +5.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в Москве и Подмосковье на будущей неделе.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Погода В МосквеЕвгений Тишковец
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