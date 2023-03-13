Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в России

Синоптики ожидают аномальное потепление по всей России с 15 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, на синоптических картах вся Россия будет окрашена красным и густо-красным цветом, начиная со среды.

По его словам, особенно сильно потепление будет заметно на Дальнем Востоке, где превышение нормы составит 14-17 градусов. Так, в Якутске с нынешних -30 потеплеет до -8 ночью и -1…-5 днем.

Ранее Вильфанд в разговоре с НСН заявил, что грядущее потепление в столичном регионе не будет долгим, на смену ему вновь придут холода.

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