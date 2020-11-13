В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима

Что касается осадков, то, по словам метеоролога, в центре европейской части России снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября.

Напомним, к конце недели жителей юга России ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы.

При этом к 15 ноября температуры на юге будут ниже нормы на 2-4 градуса, а в Приволжском федеральном округе - на 6-7 градусов. Эксперт сообщил, что причина похолодания - антициклон.

