В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима

Эксперт спрогнозировал, какой будет погода предстоящей зимой в России, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, повторения «экстремально» теплой зимы, которая была в прошлом году в европейской части России и в целом по стране, ждать не нужно. Согласно прогнозу, почти на всей территории России температурный фон будет около нормы. Однако в северной половине европейской части страны, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири температура будет выше нормы.

В Москве отмечена самая холодная ночь осени

Что касается осадков, то, по словам метеоролога, в центре европейской части России снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября.

Напомним, к конце недели жителей юга России ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы.

При этом к 15 ноября температуры на юге будут ниже нормы на 2-4 градуса, а в Приволжском федеральном округе - на 6-7 градусов. Эксперт сообщил, что причина похолодания - антициклон.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаЗима
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры