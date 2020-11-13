В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Эксперт спрогнозировал, какой будет погода предстоящей зимой в России, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, повторения «экстремально» теплой зимы, которая была в прошлом году в европейской части России и в целом по стране, ждать не нужно. Согласно прогнозу, почти на всей территории России температурный фон будет около нормы. Однако в северной половине европейской части страны, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири температура будет выше нормы.
Что касается осадков, то, по словам метеоролога, в центре европейской части России снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября.
Напомним, к конце недели жителей юга России ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы.
При этом к 15 ноября температуры на юге будут ниже нормы на 2-4 градуса, а в Приволжском федеральном округе - на 6-7 градусов. Эксперт сообщил, что причина похолодания - антициклон.
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