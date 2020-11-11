Синоптики предупредил россиян о холодах

В конце недели жителей юга России ждут температуры, которые будут до семи градусов холоднее нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом к 15 ноября температуры на юге будут ниже нормы на 2-4 градуса, а в Приволжском федеральном округе - на 6-7 градусов. Эксперт сообщил, что причина похолодания - антициклон.

Также к предстоящей субботе температура опустится в Нижегородской и Саратовской областях, Башкортостане и на Урале.

Ранее синоптики сообщили, что бесснежная погода продержится в Москве и области до конца ноября.

Как ожидается, зима начнется только в 20-х числах месяца.

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ФОТО: flickr.com // Ольга Мишина
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода
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